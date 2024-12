Hipodromdan kaçan yarış atı dörtnala yolda koştu

İskoçya’da düzenlenen bir at yarışında yaşananlar görenleri hayrete düşürdü. Engelli yarışta birincilik mücadelesi veren Rufio adlı yarış atı, bir anda jokeyi üstünden attı. 10 yaşındaki yarış atı, hipodrom içinde tam tur attıktan sonra korkulukların üstünden atlayarak yola çıktı. Rufio adlı yarış atı sonrasında yola çıkarak hipodromun yakınındaki kasabanın ana yolunda dörtnala koştu.

Atın bir süre sonra sağlıklı bir şekilde bulunarak hipodroma götürüldüğü öğrenildi.

Yarış sorumlusu Rory Innes, yaptığı açıklamada olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Innes, jokeyi üstünden atan Rufio adlı atın hipodromda tam bir tur attıktan sonra kaçmayı başardığını söyledi. Innes, hipodromdaki tüm personelin kaçan atın peşinden gittiğini belirterek, 10 yaşından atın bazı trafik ışıklarında durduğuna dikkat çekti. Yarış sorumlusu Innes, atın yerel halktan bir kişi tarafından bulunduğunu söyledi. Atın bir ambulansla hipodroma getirildiğinin altını çizen Innes, Rufio adlı atın sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

???? BREAKING: Rufio unseated his rider @MusselburghRace today and escaped two-miles into town.



Luckily, he wasn't hurt and returned to the track unscathed thankfully. ????



A very fortunate ending to this incident. pic.twitter.com/8BhDNT1oOo