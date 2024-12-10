Hipodromdan kaçan yarış atı dörtnala yolda koştu

Serkan Talan
Hipodromdan kaçan yarış atı dörtnala yolda koştu

İskoçya’nın başkenti Edinbrugh yakınlarında bir kasabada ortaya çıkan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Yarış sırasında hipodromdan kaçan bir yarış atı kasabanın ortasında dörtnala koştu.

İskoçya’da düzenlenen bir at yarışında yaşananlar görenleri hayrete düşürdü. Engelli yarışta birincilik mücadelesi veren Rufio adlı yarış atı, bir anda jokeyi üstünden attı. 10 yaşındaki yarış atı, hipodrom içinde tam tur attıktan sonra korkulukların üstünden atlayarak yola çıktı. Rufio adlı yarış atı sonrasında yola çıkarak hipodromun yakınındaki kasabanın ana yolunda dörtnala koştu.

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Atın bir süre sonra sağlıklı bir şekilde bulunarak hipodroma götürüldüğü öğrenildi.

Yarış sorumlusu Rory Innes, yaptığı açıklamada olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Innes, jokeyi üstünden atan Rufio adlı atın hipodromda tam bir tur attıktan sonra kaçmayı başardığını söyledi. Innes, hipodromdaki tüm personelin kaçan atın peşinden gittiğini belirterek, 10 yaşından atın bazı trafik ışıklarında durduğuna dikkat çekti. Yarış sorumlusu Innes, atın yerel halktan bir kişi tarafından bulunduğunu söyledi. Atın bir ambulansla hipodroma getirildiğinin altını çizen Innes, Rufio adlı atın sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Hipodromdan kaçan atın kasabanın ortasında koştuğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada gündem olan görüntülere esprili yorumlar yapıldı.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları atın hipodromdan nasıl kaçıp yolda koşabildiğini sorgularken, “Sanırım bundan çıkarabileceğimiz en önemli şey, sert zeminlerde iyi performans göstermesidir” ifadesi dikkat çekti.

Hipodromdan kaçan at Rufio on yarışta galibiyet alamadı ama rakiplerinin çoğunun asla ulaşamadığı bir şöhrete ulaştı. Rufio, yarpışlarda , iki kez ikinci, üç kez de üçüncü oldu.

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