Hipotermi cinayeti! Arkadaşını göl kenarında bıraktı: 20 yıl hapsi isteniyor

Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde 22 Ocak’ta Seyhan Baraj Gölü kıyısında Fatoş Ş.’nin (49) cesedinin bulunmasıyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, N.K. (44) için iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Fatoş Ş.’nin ölümünün “yüksek alkol etkisiyle hipotermi” sonucu olduğu belirtildi.İddianamede, olay yerindeki cep telefonu ve kıyafetlerin incelendiği belirtilerek, “Görüntü tutanağına göre Fatoş Ş., N.K. ile buluşup araca bindi, Adnan Menderes Bulvarı’nda alkol aldı, göl kenarına geldi ve 1 saat 6 dakika sonra N.K. aracıyla yalnız ayrılıp evine gitti” denildi.

“ALKOL ALDIKTAN SONRA BAYGIN HALDE BIRAKTI”

İddianamede, kamera ve HTS kayıtlarına göre Fatoş Ş. ile son görüşen kişinin N.K. olduğu vurgulandı. Sanığın ihmali davranışının ölüme yol açtığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “22 Ocak’ta hava 4 dereceyken N.K., alkollü ve kendinde olmayan Fatoş Ş.’yi göl kenarında bıraktı, sağlık kuruluşlarına veya Ş.’nin yakınlarına haber vermedi, evine döndü. N.K.’nin ihmali, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi, kış şartlarında alkollü ve baygın haldeki Fatoş Ş.’yi ıssız yerde bırakarak ölümüne sebep oldu.

Bu nedenle ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.”“Eve bırakmayı teklif ettim ama gelmedi”N.K., iddianamedeki ifadesinde, “Olay günü Fatoş’a eve bırakmayı önerdim, ama ‘Ben daha kalmak istiyorum’ diyerek gelmedi. Israrla araca binmedi, ben de evime döndüm. Suçlamaları reddediyorum” dedi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

