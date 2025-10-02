Hipotermi cinayeti! Arkadaşını göl kenarında bıraktı: 20 yıl hapsi isteniyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hipotermi cinayeti! Arkadaşını göl kenarında bıraktı: 20 yıl hapsi isteniyor

Adana’da 10 ay önce göl kenarında ölü bulunan kadının hipotermiden öldüğü belirlendi. Onu bırakan arkadaşı N.K. hakkında “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan 20 yıla kadar hapis istendi.

Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde 22 Ocak’ta Seyhan Baraj Gölü kıyısında Fatoş Ş.’nin (49) cesedinin bulunmasıyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, N.K. (44) için iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Fatoş Ş.’nin ölümünün “yüksek alkol etkisiyle hipotermi” sonucu olduğu belirtildi.İddianamede, olay yerindeki cep telefonu ve kıyafetlerin incelendiği belirtilerek, “Görüntü tutanağına göre Fatoş Ş., N.K. ile buluşup araca bindi, Adnan Menderes Bulvarı’nda alkol aldı, göl kenarına geldi ve 1 saat 6 dakika sonra N.K. aracıyla yalnız ayrılıp evine gitti” denildi.

hipotermi-cinayeti-arkadasini-gol-kenarinda-birakti-20-yil-hapsi-isteniyor-yenicag3.jpg

“ALKOL ALDIKTAN SONRA BAYGIN HALDE BIRAKTI”

İddianamede, kamera ve HTS kayıtlarına göre Fatoş Ş. ile son görüşen kişinin N.K. olduğu vurgulandı. Sanığın ihmali davranışının ölüme yol açtığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “22 Ocak’ta hava 4 dereceyken N.K., alkollü ve kendinde olmayan Fatoş Ş.’yi göl kenarında bıraktı, sağlık kuruluşlarına veya Ş.’nin yakınlarına haber vermedi, evine döndü. N.K.’nin ihmali, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi, kış şartlarında alkollü ve baygın haldeki Fatoş Ş.’yi ıssız yerde bırakarak ölümüne sebep oldu.

Bu nedenle ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.”“Eve bırakmayı teklif ettim ama gelmedi”N.K., iddianamedeki ifadesinde, “Olay günü Fatoş’a eve bırakmayı önerdim, ama ‘Ben daha kalmak istiyorum’ diyerek gelmedi. Israrla araca binmedi, ben de evime döndüm. Suçlamaları reddediyorum” dedi.

hipotermi-cinayeti-arkadasini-gol-kenarinda-birakti-20-yil-hapsi-isteniyor-yenicag1.jpg

Tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Yeşim davası şok gelişme! Yargıtay delileri işaret etti: İki polis memuru tekrar yargılanacakYeşim davası şok gelişme! Yargıtay delileri işaret etti: İki polis memuru tekrar yargılanacak

Dershane yolunda taciz! Mahkemeden 135 günlük cezaDershane yolunda taciz! Mahkemeden 135 günlük ceza

Son Haberler
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!