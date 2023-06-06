Hiranur Vafkı davasında skandal. Baro yöneticisine tokat attı

Hiranur Vakfı’ndaki 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında sanık avukatı Eyüp Akıncı tartıştığı İstanbul Barosu Anadolu Adliyesi Sorumlusu Yüksel Köse’ye tokat attı.

Hiranur Vafkı davasında skandal. Baro yöneticisine tokat attı

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında Kadir İstekli'yle evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın dünkü duruşmasında da karar çıkmadı.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilerek, dava 17 Temmuz gününe ertelendi.

10Haber'den Masum Gök'ün haberine göre; davadaki gizlilik kararı nedeniyle duruşma salonuna avukatlar ve sanıklar dışında kimse alınmadı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nin içindeki 2. Ağır Ceza Mahkemesinin önü bariyerlerle kapatıldı. Bariyerler önünde ise tokat atma olayı yaşandı.

SANIK AVUKATI BARO YÖNETİCİSİNE TOKAT ATTI

Sanıkların avukatı Eyüp Akıncı bariyerlerin önünde tartıştığı İstanbul Barosu Anadolu Adliyesi Sorumlusu Yüksel Köse'ye tokat attı. Özel güvenliğin önünde gerçekleşen olayda, yediği tokatla sarsılan Yüksel Köse'nin gözlüğü yere düştü. Araya güvenliğin girmesiyle olay yatıştırıldı.

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Olay sonrası 10Haber'e konuşan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç "Bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Böyle bir saldırıyı kabul edemeyiz" dedi.

Öte yandan İstanbul Barosu yönetimi davayı tam kadro takip etti.

EK SÜRE TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli’nin ise “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada 1 tanık dinlendi. Saat 10.00’ da başlayan duruşma yaklaşık 2 saat sürdü. İddia makamı, esas hakkında mütalaa vermek için ek süre talebinde bulundu.

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