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Tarikatta 6 yaşındaki çocuğa istismar davası başlıyor

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili dava kapsamında baba Gümüşel ve 6 yaşındayken H.K.G. ile evlendiği iddia edilen Kadir İstekli bugün ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 07:59
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Hiranur Vakfı’nda 6 yaşındaki çocuğa istismar davası başlıyor

Tarikatta 6 yaşındaki çocuğa istismar davası başlıyor
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Odatv'nin haberine göre, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken sözde dini nikahla 29 yaşındaki Kadir İstekli  ile evlendirdiği, küçük kızın yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına göz yumduğu iddiaları kamuoyunda infial yaratmıştı.

Olayın, mağdur H.K.G.’nin şikâyetiyle ortaya çıkmasının ardından savcılık soruşturma başlatmış ve İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu sonrası baba Gümüşel ile İstekli, 15 Aralık 2022’de tutuklanmıştı.

RUH SAĞLIĞI BOZULDU RAPORU

Bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar İstekli ile  Gümüşel’in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılması bekleniyor. Bu arada Adli Tıp Kurumu’nun, olay nedeniyle mağdurenin ruh ve beden sağlığının bozulduğuna dair raporunun da mahkemeye gönderildiği öğrenildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

"SİZİN KARARINIZI BOZACAK ALLAH VAR"

Kararın ardından harekete geçen polis ekipleri, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı. İstekli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin ifadeleri ortaya çıktı. Mahkemede son sözü sorulan Yusuf Ziya Gümüşel'in, "Yakalama kararını kabul etmiyorum. Mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum. Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Ben rabbimden korkarım ölünce O'na hesap vereceğim. Sizde hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır" dediği öğrenildi.

 

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