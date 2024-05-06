Hiranur Vakfı’ndaki istismar davasında flaş gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Hiranur Vakfı’ndaki istismar davasında flaş gelişme
6 yaşındaki H.K.G.’nin istismarına ilişkin yeniden görülen dava, 10 Haziran’a ertelendi.

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 'evlendirmesi' ve istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada, sanıklar bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında ‘evlendirmesi’ ve H.K.G.’nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalına ilişkin davada İstinaf’ın cezaları az bularak bozmasının ardından sanıklar, bugün yeniden yargılandı.

Görülen davada yine karar çıkmazken, dava 10 Haziran’a ertelendi.

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NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli’yle evlendirdiği ortaya çıkmış ve olay hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Yayın yasağı getirilen davanın 6’ncı duruşmasında dosyadan çekilen Kadir İstekli’nin avukatının yerine gelen yeni avukat, savcılık mütalaasına ve dosya esasına dair savunma için ek süre talep etmiş, duruşma iki hafta ertelenmişti.

hiranur-vakfi-hkg.webpDavada, Kadir İstekli “cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanmıştı. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar ceza istenmişti.

Mahkeme 23 Ekim 2023'de sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti.

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