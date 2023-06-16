Hiranur Vakfı’nın 2 numarası tutuklandı

Hiranur Vakfı'nın ikinci adamı Mehmet Emin Marankoz, sahte kemik yaşı raporuyla cinsel istismar suçunu gizlemeye çalıştığı için tutuklandı.

Marankoz, vakfın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendiği H.K.G.'yi 14 yaşındayken hastaneye götürmüştü.

Ancak raporda kızın 18 yaşında olduğu yazıyordu.

Mehmet Emin Marankoz’un tutuklandığı haberini gazeteci ve BirGün yazarı Timur Soykan'ın sosyal medyada paylaştığı haberle ortaya çıktı.

Soykan paylaşımında “Hiranur Vakfının 2'nci ismi Mehmet Emin Marankoz tutuklandı. Marankoz, H.K.G.'ye cinsel istismarı örtmek için sahte kemik yaşı raporu almıştı.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında imam nikahıyla evlendiği H.K.G., 14 yaşındayken hastaneye götürüldüğünde cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Ancak vakfın yöneticisi Mehmet Emin Marankoz, sahte kemik yaşı raporuyla H.K.G.'nin 21 yaşında olduğunu iddia ederek olayı gizlemeye çalıştı. Marankoz ve raporu hazırlayan radyoloji teknisyenleri gözaltına alındı. Hiranur Vakfı, AKP'ye yakın İsmailağa cemaatine bağlı bir dini yapılanma olarak biliniyor .