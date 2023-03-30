Hiranur Vakfı’nın kaçak binasına İBB dozerle girdi. 6 yaşındaki çocuğa istismar olayıyla gündeme gelmişlerdi

6 yaşındaki çocuğun istismarıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe'deki merkez binasının kaçak olduğunu tescillendi. İBB'nin mühürlediği kaçak yapı bugün yıkılıyor.

Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşından itibaren 'imam nikahıyla evlendirme’ adı altında yıllarca sistematik istismara maruz kaldığının anlaşıldığı skandalla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın kaçak binasıyla ilgili karar çıktı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesini haklı buldu.

Kararını açıklayan mahkeme, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için açıkça hukuka aykırılık ve işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması koşullarının bir arada bulunması gerektiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını reddetti.

Sabah saatlerinde Sancaktepe Merve Mahallesi'nde bulunan Hiranur Vakfı binasına çok sayıda İBB zabıtası ve yıkım ekibi geldi.

Bölgeden gelen son görüntülere göre ise yıkım işlemi başladı.