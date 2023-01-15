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Bu da titiz hırsız: Ayakkabıları önce numarasına bakıp sonra koklayarak çaldı

Antalya’da bir apartmana giren hırsız, kapının önünde bulunan tüm ayakkabıları marka ve numarasına bakıp kokup kokmadığını da kontrol ederek çaldı. Hırsızın o görüntüleri kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 12:36
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Hırsız ayakkabıları önce numarasına göre sonra koklayarak çaldı

Bu da titiz hırsız: Ayakkabıları önce numarasına bakıp sonra koklayarak çaldı
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Antalya'da ilginç bir hırsızlık olayı görüldü. 

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmana giren hırsız, daire kapısında bulunan ayakkabılıktan ayakkabı çaldı. En iyi ayakkabıyı seçmek için cep telefonu ışığıyla marka ve numarasına bakan hırsızın, çalmadan önce ayakkabının kokup kokmadığını kontrol ettiği görüldü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, hırsızlık sırasında şüphelinin rahatlığı da dikkatlerden kaçmadı.

EN İYİ SPOR AYAKKABIYI SEÇTİ

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1012 sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmana giren hırsız, M. Y. isimli vatandaşın ikamet ettiği dairenin kapısında bulunan ayakkabılıktan ayakkabı çaldı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, şüphelinin ayakkabılıktaki tüm ayakkabıları iyice kontrol ettikten sonra en iyi spor ayakkabısını seçtiği, alıp götürmeden önce ayakkabının marka ve numarasına bakıp kokup kokmadığını da koklayarak kontrol ettiği görüldü.

KOKUP KOKMADIĞINI KONTROL ETTİ

Ayakkabısı çalınan M. Y., olaydan birkaç gün önce apartmanın giriş kapısının kilidinin arızalandığını belirterek “Olay günü kapı kilitli değildi. Olayı dışarı çıkmak için ayakkabıyı aradığımda bulamayınca anladım. Güvenlik kamerasını izleyince ayakkabının çalındığını gördüm. Adam o kadar rahat ki şaşırıp kaldım. Bir de kokup kokmadığını kontrol ediyor. Ben buradan vatandaşlarımıza benim düştüğüm duruma düşmemeleri için apartman ve daire kapılarını kapatmalarını öneriyorum. Eğer imkanları varsa daire kapılarının önüne bile bir şey bırakmasınlar. Ben yandım başkaları yanmasın” dedi.

 

(Kaynak: İHA)

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