Hırsız çifti vuran market sahibinin de hırsızlık sabıkası varmış

Kaynak: İHA
Hırsız çifti vuran market sahibinin de hırsızlık sabıkası varmış
İzmir'in Karabağlar ilçesinde marketinden ürün çaldığı iddiasıyla bir çifti evine kadar takip edip ikisini de tabancayla vuran dükkan sahibinin de hırsızlıktan sabıkası çıktı.

Olay dün saat 22.30 sularında Doğanay Mahallesi Zaim Ağa Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre 44 yaşındaki A.D. (44) ve 41 yaşındaki kız arkadaşı Ö.K. Ordu Caddesi'nde bulunan bir marketten alışveriş yaptı. Marketten fazladan ürün aldığı iddiasında bulunan 35 yaşındaki market sahibi M.A. ise, iş yerini kapatarak çifti evlerine kadar takip etti. Burada A.D. ve Ö.K.'nin bulunduğu evin kapısını çalan market sahibi, kapıyı açan A.D. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında evin içine girdiği iddia edilen M.A., yanında getirdiği tabancayla A.D. ve Ö.K.'ye ateş etti. A.D. sağ ve sol bacağından Ö.K. ise sol omzundan yaralandı. Market sahibi ise olay yerinden kaçtı.

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MARKET SAHİBİNİN HIRSIZLIK SABIKASI ÇIKTI

Olay yerinden kaçan market sahibi M.A., bir süre sonra polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde çiftin marketten alışveriş yaptıkları, daha sonradan da fazladan ürün alıp parasını vermediklerini düşündüğü için evlerine gittiği ve tartışma esnasında tabancayı ateşlediğini söyledi. Yapılan sorgulamada ise yaralılar A.D. ve Ö.K. ile birlikte, market sahibinin de hırsızlık ve birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Yaralılardan Ö.K. adlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken A.D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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