Hırsız Kırkayak böyle yakalandı. Ev ve işyerlerine sürüne sürüne giriyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hırsız Kırkayak böyle yakalandı. Ev ve işyerlerine sürüne sürüne giriyor

Bursa'da 39 ayrı suçtan kaydı bulunan ev ve iş yerlerine sürüne sürüne giren 'Kırkayak' lakaplı hırsızı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyonla suçüstü yakaladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev ve iş yerlerine sızarak hırsızlık yapan ve 'Kırkayak' lakabıyla bilinen 18 yaşındaki E.Y., özel bir ekip kurularak yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

Toplamda 120 bin lira değerinde hırsızlık gerçekleştiren E.Y., polisin dikkatini çekti.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi.

Yıldırım ilçesindeki hırsızlık faaliyetlerini sürdüren E.Y., Ertuğrulgazi Mahallesi'nde keşif yaparken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw222736-06.jpg

aw222736-05.jpg

aw222736-04.jpg

aw222736-03.jpg

aw222736-02.jpg

aw222736-01.jpg

Son Haberler
Tramvay seferlerinde aksama. Araç yolu kapadı Gündem
Tramvay seferlerinde aksama. Araç yolu kapadı
Sırbistan'da demokrasi kaybetti. Şımaran muhalefete sert tokat Dünya
Sırbistan'da demokrasi kaybetti. Şımaran muhalefete sert tokat
YKS'ye geç kalan öğrenciler kapıları yumrukladı Gündem
YKS'ye geç kalan öğrenciler kapıları yumrukladı
Aziz Yıldırım çıldırdı Spor
Aziz Yıldırım çıldırdı
CHP lideri Özel'den Faik Öztrak'a tebrik Gündem
CHP lideri Özel'den Faik Öztrak'a tebrik
5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Yerel Haberler
5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Cemre Baysel'in bikinili pozlarına beğeni yağdı. Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı Magazin
Cemre Baysel'in bikinili pozlarına beğeni yağdı. Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı