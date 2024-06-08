Hırsız Kırkayak böyle yakalandı. Ev ve işyerlerine sürüne sürüne giriyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev ve iş yerlerine sızarak hırsızlık yapan ve 'Kırkayak' lakabıyla bilinen 18 yaşındaki E.Y., özel bir ekip kurularak yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

Toplamda 120 bin lira değerinde hırsızlık gerçekleştiren E.Y., polisin dikkatini çekti.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi.

Yıldırım ilçesindeki hırsızlık faaliyetlerini sürdüren E.Y., Ertuğrulgazi Mahallesi'nde keşif yaparken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.