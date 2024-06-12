Hırsız test sürüşünde çaldı. Sizin de başınıza gelebilir

İstanbul Üsküdar'da yaşayan Özkan Ceylan yaklaşık 350 bin lira değerindeki Yamaha marka motosikletini satmak için bir internet sitesine fotoğraflı ilan verdi.

İnternetteki satılık ilanını gören Yusuf Yardımcı, Özkan Ceylan'ın cep telefonundan arayarak motosikletini satın almak istediğini söyledi. Satıcı ile alıcı Üsküdar'da buluştu.

Müşteri gibi davranan hırsız pazarlık yaptıktan sonra son bir kez daha test sürüşü yapmak istediğini söyledi. Yusuf Yardımcı kendisinin de kullanmak istediğini söyledi. Şahıs motosiklet sahibi ile yer değiştirdiği sırada motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Motosiklet sahibi Özkan Ceylan güvenlik kamera görüntüleri ile polise giderek motosikletini çalan şahıstan şikayetçi oldu.

Motosiklet sahibi Özkan Ceylan, "İnternet sitesinden motosikletin satılık olduğunu gören kişi benimle irtibata geçti. Motosikleti satın alıp Antalya'ya yollayacağını söyledi. İsmi Yusuf Yardımcı ama sahte de olabilir. Motosikleti otoparkta gösterdim. Motosikleti deneme amaçlı kendisinin sürmek istiğini söyledi" dedi.

Ceylan "Kendisine tek süremeyeceğini söyledim. Ben kullandım ve bir iki tur attık. Motosikleti beğendiğini söyledi. Bir turda kendisi sürmek istediğini tekrarladı. Ben de arkasına bindim deneme sürüşü yaptı. Kapora yollayacağını söyledi. Arkadan ön tarafa geçeceğim sırada bir anda motosikleti kaçırdı" dedi.