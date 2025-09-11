Hırsız uyuyan bekçiyi soydu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hırsız uyuyan bekçiyi soydu

Adana’nın Seyhan ilçesi yaşanan bir hırsızlık olayı ‘pes’ dedirtti. Sokakta yürüyen bir kişi, inşaatın önünde sandalyede uyuyakalan bekçi İsmet A.’nın cep telefonunu çaldı. Hırsız olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Olay, 27 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Ömer Kumak, sandalyede uyuyakalan inşaat bekçisi İsmet A.'yı fark edince yanındaki taşın üzerine oturdu. Bir süre çevreyi gözleyen şüpheli, İsmet A.'nın ceplerini kontrol edip, cep telefonunu çaldı. Daha sonra kalkan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek bölgeden ayrıldı. O anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'HIRSIZLIK'TAN ARANIYORMUŞ

Uyandığında cep telefonunun çalındığını fark eden İsmet A.'nın ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, şüphelinin "Hırsızlık" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer Kumak olduğunu tespit etti. Yüreğir ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Kumak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hırsız uyuyan bekçiyi soydu

Hırsız uyuyan bekçiyi soydu

Hırsız uyuyan bekçiyi soydu

Hırsız uyuyan bekçiyi soydu

Hırsız uyuyan bekçiyi soydu

Hırsız uyuyan bekçiyi soydu

Son Haberler
Direksiyon başında dikkat edilmesi gerekenler
Direksiyon başında dikkat edilmesi gerekenler
Wilfried Singo Galatasaray'ı korkuttu!
Wilfried Singo Galatasaray'ı korkuttu!
Tedirgin eden 'üç gün' hastalığından inek ölümleri! "Başka bir şeyimiz yok"
Tedirgin eden 'üç gün' hastalığından inek ölümleri! "Başka bir şeyimiz yok"
Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan 'Ankara' açıklaması! '7'ye varan...'
Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan 'Ankara' açıklaması! '7'ye varan...'
Habertürk, Show TV ve Blomberg HT'ye kayyum atanmıştı... TMSF'den ilk açıklama
Habertürk, Show TV ve Blomberg HT'ye kayyum atanmıştı... TMSF'den ilk açıklama