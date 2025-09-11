Hırsız uyuyan bekçiyi soydu

Olay, 27 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Ömer Kumak, sandalyede uyuyakalan inşaat bekçisi İsmet A.'yı fark edince yanındaki taşın üzerine oturdu. Bir süre çevreyi gözleyen şüpheli, İsmet A.'nın ceplerini kontrol edip, cep telefonunu çaldı. Daha sonra kalkan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek bölgeden ayrıldı. O anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'HIRSIZLIK'TAN ARANIYORMUŞ

Uyandığında cep telefonunun çalındığını fark eden İsmet A.'nın ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, şüphelinin "Hırsızlık" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer Kumak olduğunu tespit etti. Yüreğir ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Kumak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.