Hırsızın yalanı telefon çalınca ortaya çıktı

İstanbul Avcılar’da gittiği bir mağazada tezgah üzerinde bırakılan telefonu alıp ikinci el cihaz satan iş yerine ötürerek satmak isteyen şüphelinin yalanı telefon sürekli çalınca ortaya çıktı.

Hırsızın yalanı telefon çalınca ortaya çıktı

Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Bir giyim mağazası işleten kadın kısa süreliğine üst kata çıkarken, içeride bulunan kişi tezgah üzerindeki telefonu alarak uzaklaştı. İndikten sonra telefonunu bulamayan kadın yan taraftaki iş yeri çalışanın cep telefonuyla kendi numarasını aramaya başladı. Telefonu alan kişi daha sonra Namık Kemal Caddesi üzerindeki ikinci el cep telefonu satılan iş yerine giderek, "Hastam var. Bu telefonu satmak istiyorum" dedi. İş yeri sahibi Mesut Kaplama, şüphelinin tedirgin davranışlarından ve gelen çağrıları sürekli reddetmesinden şüphelenirken, şüpheliye oturup dinlenmesini söyledi. İncelemek üzere aldığı telefonda arayan numarayı kaydeden Kaplama, daha sonra dışarı çıkarken telefonu çalınan kadın ile görüşerek telefonunun kendisinde olduğunu belirterek konumunu gönderdi. Kısa süre sonra ağabeyi ile gelen kadın telefonunu alırken, şüpheliye tepki gösterdi. Cep telefonunu alan şüpheli özür dileyerek hızla iş yerinden uzaklaştı.

"DURUMU ÖĞRENİNCE KONUMU GÖNDERDİM"

Telefonu sahibine ulaştırmayı sağlayan Mesut Kaplama, "Bana hastası olduğu için paraya sıkıştığını ve o nedenle yakınına ait telefonu satmak istediğini söyledi. Sürekli aranmasından ve aramaları reddetmesinden şüphelendim. Arayan numarayı kendi telefonumdan arayarak durumu öğrenince konumu gönderdim" dedi.

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(Kaynak: DHA)

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