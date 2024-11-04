Hırsızlar 1 milyon değerinde ilaç çaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hırsızlar 1 milyon değerinde ilaç çaldılar

Samsun'da 7 aydır çalıştığı eczaneden geceleri ilaç hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir eczanede önceki gece meydana geldi. Eczanenin sinekliğini esneterek içeri girdiler. Hırsızlar yaklaşık 1 milyon liralık değerinde ilaç çaldılar.eczane-1-milyon-2.jpg

Olay dün ortaya çıkınca polise haber verildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili aynı eczanede 7 aydır çalışan B.C. ile U.T.'yi gözaltına aldı. U.T. ile birlikte 165 adet eczaneden çalındığı ileri sürülen uyuşturucu hap ele geçirildi.

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2 şüpheli, İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi. Şüpheliler U.T. serbest bırakılırken, eczane çalışanı B.C. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.C., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. B.C., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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