Hırsızlardan bıkan esnaftan ilginç yöntem: Aracını zincire vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Alaattin Atıcı isimli yurttaş, 2000 model otomobilini ilginç bir yöntemle kilitliyor.

Atıcı, önce uzunluğu 10 metreyi bulan zinciri kapı kollarından geçiriyor, ardından da kapıları ve bagajı sararak otomobilini asma kilitlerle kilitliyor.

İş yerine götürdüğü kumaşların otomobilinden çalındığını kaydeden Atıcı, böyle bir yönteme caydırıcı olması amacıyla başvurduğunu söyledi.

"ÇAY KAŞIĞIYLA BİLE AÇILIYOR"

İlçede 30 yıldır kumaşçılık yapan Alaattin Atıcı, "Arabam eski bir model. Her anahtar uyuyor. Çay kaşığı da alsanız kapıyı açarsınız. Pazarcılık yapıyorum. Mallarımın eksildiğini gördüm. Aklıma böyle bir yöntem geldi." dedi.

Atıcı, sözleri şu ifadelerle devam etti:

"Biraz caydırıcı olmasını istedim. Sonra baktım ki ürünlerim daha da çalınmıyor. İyi ki yapmışım. İnerken, binerken beni uğraştırmıyor. 10 dakikamı alıyor. Zevkle yapıyorum. Gelen zinciri görsün ki eğer çalmaya niyeti varsa caysın diye yaptım. Çalışsın, kazansın. Hazıra konmaya ne gerek var”