Hırsızlardan bıkan esnaftan ilginç yöntem: Aracını zincire vurdu

Kaynak: İHA
Hırsızlardan bıkan esnaftan ilginç yöntem: Aracını zincire vurdu
Samsun'da bir esnaf, 2000 model aracına yüklediği kumaşları çalan hırsızlardan bıkınca çareyi otomobilini zincire vurmakta buldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Alaattin Atıcı isimli yurttaş, 2000 model otomobilini ilginç bir yöntemle kilitliyor.

Samsun'da esnaftan hırsızlara karşı ilginç yöntem: Otomobilini zincire vurdu - 1

Atıcı, önce uzunluğu 10 metreyi bulan zinciri kapı kollarından geçiriyor, ardından da kapıları ve bagajı sararak otomobilini asma kilitlerle kilitliyor.

Samsun'da esnaftan hırsızlara karşı ilginç yöntem: Otomobilini zincire vurdu - 2

İş yerine götürdüğü kumaşların otomobilinden çalındığını kaydeden Atıcı, böyle bir yönteme caydırıcı olması amacıyla başvurduğunu söyledi.

Samsun'da esnaftan hırsızlara karşı ilginç yöntem: Otomobilini zincire vurdu - 3

"ÇAY KAŞIĞIYLA BİLE AÇILIYOR"

İlçede 30 yıldır kumaşçılık yapan Alaattin Atıcı, "Arabam eski bir model. Her anahtar uyuyor. Çay kaşığı da alsanız kapıyı açarsınız. Pazarcılık yapıyorum. Mallarımın eksildiğini gördüm. Aklıma böyle bir yöntem geldi." dedi.

Samsun'da esnaftan hırsızlara karşı ilginç yöntem: Otomobilini zincire vurdu - 4

Atıcı, sözleri şu ifadelerle devam etti:

"Biraz caydırıcı olmasını istedim. Sonra baktım ki ürünlerim daha da çalınmıyor. İyi ki yapmışım. İnerken, binerken beni uğraştırmıyor. 10 dakikamı alıyor. Zevkle yapıyorum. Gelen zinciri görsün ki eğer çalmaya niyeti varsa caysın diye yaptım. Çalışsın, kazansın. Hazıra konmaya ne gerek var”

Samsun'da esnaftan hırsızlara karşı ilginç yöntem: Otomobilini zincire vurdu - 5

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