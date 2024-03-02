Hırsızlardan 'pes' dedirten taktik! Hırsızlık için önce çocuk yapıyorlar

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, kadın hırsızların taktiği adeta "pes" dedirtti. Hamile ya da küçük bebeği olanların cezaevine girmediğini bilen sabıkalı kadın hırsız, karnı burnunda hırsızlığa devam etti.

Edinilen bilgiye göre, M.A.V.'a isimli şahıs, evinde sakladığı ve maddi değeri 500 bin TL'lik yüzük, bilezik, elmas kolye, altın kolye ve çeşitli ziynet eşyalarının çalındığını polise ihbar etti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri savcılığın izniyle harekete geçti ve sitenin güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelilerin 31 adet suç kaydı bulunan E.B. (22) ve 89 suç kaydı bulunan E.U. (24) olduğunu kısa sürede tespit eden ekipler, şüpheli E.B.'yi Değirmenönü Mahallesi'nde dolaşırken kıskıvrak yakaladı.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN SERBEST BIRAKILDI

Emniyete getirilen E.B.'nin 9 aylık hamile olduğu ve 2 çocuğunun daha bulunduğu öğrenilirken, ifadesi alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., hamile olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZİLLERE BASARAK KAPIYI AÇTIRIYORLAR

Kadın hırsızlar, gözlerine kestirdikleri apartman dairelerinin önce zillere basarak dış kapıları açtırdıkları, sonrasında ise yanlarında getirdikleri pvc kartlarla kapıları zorlayarak boş dairelere girdiği belirlendi.