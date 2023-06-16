Hırsızların geçirdiği kazalar hem düşündürdü hem güldürdü

Ağrı'da hırsızların geçirdiği kazalar hem düşündürdü hem de güldürdü. Bir kişi kesik yerinde damlayan kan damlalarını sildi, bir başkası duvardan düştü, bir diğeri de halıları kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı.

Hırsızların geçirdiği kazalar hem düşündürdü hem güldürdü

Ağrı’da hırsızlık için pencereden girdiği fatura ödeme merkezinde kırılan camın üzerine düşen şüpheli, oluşan kesik nedeniyle yere kanının damladığını görünce iş yerinin paspasını alıp temizledi.

DHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde değişik tarihlerde yaşanan 3 ayrı hırsızlık olayının güvenlik kamera görüntülerini paylaştı.

Olayların birinde camiye pencereden giren şüpheli, halıların kirlenmemesi için ayakkabılarını eline alıp içeride keşif yaptı, ardından ses cihazını alıp uzaklaştı.

Bir başka olayda ise alkollü oldukları tahmin edilen 2 kişiden 1’i, fatura ödeme merkezinin penceresinden içeri girdi. Şüpheli, bu sırada kırılan camların üzerine düştü. Cep telefonun ışığıyla çevrede araştırma yapan şüpheli, yere kendi kanının damladığını görünce iş yerinin paspasını alıp temizledi. Arkadaşı dışarıda gözcülük yaparken, kendisi ise iş yerinden para ve eşya alıp ayrıldı.

Müstakil bir evdeki hırsızlık olayında ise 3 şüpheli, önce etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığı eve bahçe duvarına tırmanıp giren 3 şüpheliden 2'si, beze sardıkları televizyonu alıp dışarı çıktı.

Bir kişi bahçe duvarının diğer tarafında bekleyen arkadaşına televizyonu uzattı, kendisi de çıktığı duvardan atlamak isterken dengesini kaybedip düştü. Şüpheli kendini toparladıktan sonra arkadaşının peşinden gitti.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2022 Ağustos- 2023 Mayıs arasında hırsızlık suçlamasıyla ilgili 127 kişiye işlem yapıldığı, 83 şüphelinin adliyede tutuklandığı bildirildi.

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