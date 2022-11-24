24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı

Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı

Bursa'da 10'dan fazla motosiklet çalan hırsızlık şebekesi deşifre edildi. Hırsızların çaldıkları motosikleti şasi numaralarını silmek için depoya götürürken, "Hastayı ameliyathaneye götüreyim mi?" diye yazdığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:45
Takip Et

Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı

Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde yaşanan motosiklet hırsızlıkları Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. 

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde çalınan motosikletlerin merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan tamirhane görünümlü depoya götürüldüğünü tespit etti. 

Polis ekipleri, tamirhane görünümlü depoya yaptığı baskında farklı renk ve modellerde 7 adet motosiklet, 3 adet motosiklet ön göğsü, motosiklet şasi numaralarını silmek için kullanılan 2 adet spiral makine ve kask ele geçirdi. Olayla ilgili U.O. (27) gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olaylara karışan ve deşifre edilen diğer zanlıların yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
5
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
6
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.