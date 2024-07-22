Hırsızlık çetesi çökertildi. 7 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hırsızlık çetesi çökertildi. 7 tutuklama

Adıyaman'ın korku rüyası olan hırsızlık çetesi çökertildi. 7 çete üyesi tutuklandı.

Hırsızlık çetesi çökertildi. 7 tutuklama

Adıyaman’da evlere girerek hırsızlık yapan çete üyesi 7 kişi, yakalanarak tutuklandı.

Adıyaman'da 10 farklı evden hırsızlık olayının yaşanması üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince operasyon başlatıldı. Operasyonlar sonucunda sonucunda olayları gerçekleştiren A.B., B.B., Ö.F.K., A.Y., M.F.A., M.T. ve Z.A.B. isimli şahıslar takibe alındı.

Yaklaşık 2 ay boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından şahısların kaldığı 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda şahıslar tek tek yakalanarak gözaltına alındı. 10 evden 10 milyon TL değerinde ev eşyası çaldıkları belirtilen 7 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne gönderildi. Hırsızlık çetesi üyesi 7 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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