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İş yerini soydular aynı gün yakalandılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 03:54
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Hırsızlık yapan şahıslar aynı gün yakalandı

İş yerini soydular aynı gün yakalandılar
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Olay, 27 Aralık Salı günü Gebze ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Z.O (22) ve İ.O (30) isimli şahısların olaya karıştığı tespit edildi.

Aynı gün içerisinde yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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