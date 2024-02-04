Hırsızlık yaptı. Baza içerisinde yakalandı

Kaynak: DHA
Hırsızlık yaptı. Baza içerisinde yakalandı
Diyarbakır’da ‘Pusula’ adı verilen eş zamanlı hırsızlık operasyonunda, aralarında 19 yıl önce İstanbul’da kuyumcu soygununda o dönem 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerden O.G.’nin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birin baza içerisinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon yaptı. Oluşturulan özel ekip, bölgelerde güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelemeye aldı.

10 şüpheli şahsın tespit edildiği çalışmada polis, adreslere eş zamanlı ‘Pusula’ ismi verilen operasyon düzenledi. Yakalananlar arasındaki O.G.’nin 2005’te 3 kişi ile birlikte İstanbul Üsküdar’da bir kuyumcudan o dönem 300 bin TL’lik ziynet eşyası çaldığı ortaya çıktı.

Bir hırsızlık şüphelisinin kaçması ve daha sonra yaşanan kovalamaca ile şafak vakti düzenlenen operasyonda bir başka şüphelinin baza içerisinde yakalanması kameraya yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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