Hırsızlık yaptığı evden kadın kıyafetleri giyerek çıktı. Kameralarda kaçamadı

Denizli'de sabıkalı hırsız tanınmamak için başvurduğu yöntem pes artık dedirtti. Boşandığı eşinin komşusunun evinden para ve altın çalan hırsız evden kadın kiyafeti giyerek kaçtı ama kaçamadağı bir şey vardı. O da güvenlik kameralarıydı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde meydana gelen iki ayrı otomobil ve bir evden hırsızlık olayının aydınlatılması için Asayiş Şube Ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler, zanlının Servettin A. olduğunu kısa sürede tespit etti. Evden 50 bin TL ile 22 gram altının çalan şüpheli Servettin A.saklandığı evde operasyonla yakalandı.

KADIN KIYAFETLERİYLE KAÇMIŞ

Servettin A.'nın S.M.'nin evine hırsızlık için girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde apartmanın girişindeki güvenlik kamerasını fark etmeyen Servettin A.'nın birinci kattaki dairenin balkonuna bir kedi gibi tırmandı. Görüntülerde, evden para ve altın çalan zanlı hırsızlığın ardından kadın ev sahibinin kıyafetlerini giyerek daire kapısından çıktığı anlar yer aldı.



Merdivenleri kullanarak üst kata çıkan Servettin A.'nın, dairenin kapısındaki kameranın önünden geçerken tanınmamak için kadın kıyafeti giydiği, ardından üst kattaki boşandığı eşine ait dairenin önünde tekrar bu kıyafetleri çıkarıp binaya ilk girdiği kıyafetlerle apartmandan ayrıldı anlarda kameralara yansıdı. Şüphelinin çaldığı iki otomobil ile paranın 12 bin TL'lik bölümü bulunarak sahiplerine teslim edildi.