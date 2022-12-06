Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi

İHA

Orhangazi’de 2 ayrı hırsızlık olayının zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı. İlçede farklı tarihlerde Hürriyet Mahallesi’ndeki bir işyerinden spiral makinesi, odun testeresi, kaynak makinesi, kablo ve çeşitli malzemeleri çalınması ile ilgili araştırma başlatan polis ekipleri çok sayıda kamera kaydını inceleme altına aldı. Yapılan incelemede hırsızlık zanlısı M.D. (23) Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındı.



Orhangazi’de bir süre önce çalınan kamyoneti takibe alan polis ekipleri kamera incelemeleri sonrasında kamyoneti Bursa’da tespit etti. Savcılığın talimatı ile kamyoneti çaldığı belirlenen A.D. (42) isimli şahıs şehir merkezinde gözaltına alındı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan A.D. ve M.D. isimli zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi