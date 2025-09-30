Hırvatistan, Trump'ın Gazze planına destek verdiğini açıkladı

Kaynak: AA
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını desteklediklerini belirtti.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sunduğu planı desteklediklerini belirterek, "Plan, Gazze'de kalıcı barış için bir fırsat sunuyor, aynı zamanda çatışmaların sona ermesi için bir yol sağlıyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in planı kabul ettiğini aktaran Grlic Radman, "Hamas'ın da bunu gecikmeden kabul etmesi gerekiyor. Gazze halkı barışı hak ediyor ve Hamas artık bunu gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

