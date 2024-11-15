Hırvatistan, Türkiye’den Bayraktar TB2 satın alacak

Bugün gerçekleştirilen hükümet oturumunda alınan karara göre, Hırvatistan, Baykar tarafından üretilen altı adet Bayraktar TB2 İHA satın alacak.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, toplantıda yaptığı açıklamada, Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 İHA'larına yönelik acil bir ihtiyaç duyduğunu belirtti. Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Hırvatistan’a sunduğu teklifin, keşif amaçlı elektro-optik kameralarla donatılmış altı İHA ve başlangıç silah setini kapsadığını ifade etti. Ayrıca, Baykar’ın sunduğu “kapsamlı paket”te, komuta ve kontrol merkezi, eğitim simülatörü, yer kontrol istasyonları, veri istasyonları ve 4 bin saatlik uçuş için yeterli yedek parça da yer alacak.

Hırvatistan hükümeti, Bayraktar TB2 sistemleri için yaklaşık 86,4 milyon euro ödeme yapacak. Paketin içinde, Türkiye’den uzmanların iki yıl süreyle Hırvatistan’da görev yapması ve Hırvatistan’a tüm sistemin transferi de bulunuyor.

Hırvatistan’ın Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bayraktar TB2’nin sınır gözetimi, yangın izleme, balıkçılık kontrolü gibi alanlarda etkili bir şekilde kullanılacağı vurgulandı. Ayrıca, sistemin güvenlik ve istihbarat teşkilatları, İçişleri Bakanlığı, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlıkları ile Mekânsal Planlama, İnşaat ve Devlet Mülkiyeti Bakanlığı tarafından da kullanılabileceği ifade edildi.