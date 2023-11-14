Hırvatistan'da Livakovic tartışması. Hocası Dalic konuştu

Fenerbahçe ve Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan Dominik Livakovic, A Milli Takımımız'ın 1-0 kazandığı maçta yediği gol nedeniyle ülke basını tarafından eleştirilmişti.

Mücadelenin 30. dakikasında Barış Alper Yılmaz, kalesini terk eden Dominik Livakovic'in üzerinden topu filelere göndermişti. .



Bu gol sonrası Livakovic'in formasını kaybedebileceği iddia ediliyordu.



Söylentilere son noktayı Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic koydu.



Dalic, "Livakovic bizim ilk tercihimiz, desteğimize sahip bir oyuncu. Bir sakatlık olmadığı sürece kalede olmaya devam edecek. Birçok kez bizi kurtardı ve onu sorgulamak istemiyorum. Livakovic ilk tercihimiz olmaya devam edecek" dedi.