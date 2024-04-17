Hırvatistan’da sandık çıkış anketlerine göre ülkede koalisyon hükümeti kurulacak

Anket sonuçlarına göre, 151 sandalyeli parlamentoda Başbakan Andrej Plenkovic liderliğindeki Hırvat Demokrat Birliği’nin (HDZ) 58, muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti’nin (SDP) 44 sandalye kazandığı görülüyor.

2020 yılındaki seçimlerde 66 sandalye kazanan HDZ’nin yaşadığı destek kaybının ardından ülke basınında koalisyon görüşmelerinin zorlu geçeceği ve tek bir sandalye dahi belirleyici olacağı yorumları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in hükümete yönelik eleştirileri ve SDP’ye verdiği destek bu seçimde etkili oldu.

Cumhurbaşkanı Milanovic’in parlamento seçimlerinde aday olmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin engel kararı, siyasi süreci etkileyen bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor.