Sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 ölü

İHA'nın haberine göre, Olay, saat 19.00 sıralarında Demetevler Mahallesi 418'inci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri ortakları Ahmet D. ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalid (30) arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet D., belinden çıkardığı tabancayla ortağına ateş etmeye başladı. Xalid ile Ahmet D. arasında cadde üzerinde silahlı kovalamaca yaşandı. Xalid’in cadde üzerindeki bir manava yaralı halde sığındığını gören Ahmet D., 3 el daha ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kalbine isabet eden kurşunlarla birlikte hastaneye kaldırılan Xalid, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan sahış ise polis ekiplerine teslim olarak gözaltına alındı.

Olayın tanıklarından Cahit Taş, “Dün akşam saatleriydi. Çalıştığımız sırada bağırma seslerini duyduk. Dışarıya çıktım. Bir kişi, önündeki başka bir kişiye ateş ediyordu. Saldırgan şahıs yol boyunca ateş etti. Vurulan kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Borç sebebiyle yaşanan bir durummuş. Karşılıklı tartıştılar önce. Sonra da saldırgan silahla ateş etti. Vurulan kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Çok kalabalıktı etrafı. Ağır yaralıydı. Saldırganın da yakalandığını öğrendik” ifadelerini kullandı.