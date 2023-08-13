Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin

Hisseli tapu satışında dikkat edilmesi gereken konular açıklandı. Bu detaylar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin 1
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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin 2

Miras devri için noter onaylı bir sözleşmeye gerek olmadığı belirtildi. Mirasın devredilmesi hususunda kardeşler arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve her iki tarafın imzalaması yeterlidir.

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin 3

Hisseli tapu sahibi olan vatandaşlar tapu satışı için çözüm yolları arıyor. Birden fazla kişinin ortak olduğu hisseli tapularda hisse sahiplerinin ortak karar vermesiyle tapunun devri gerçekleşebiliyor.

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin 4

Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapuda hazır bulunması gerekir.

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin 5

Tapu devri için avukata vekalet verilebilir. Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin 6

Miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterlidir. Hisseli tapuların satışı için öncelikle hissedarların ortak karar alması gerekmektedir.

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin 7

Tapuda hazır bulunmaları ve tapu devri işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir.

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin 8

Tüm hissedarları temsil edecek bir avukata vekalet vermek de mümkündür. Satış işlemi tamamlandıktan sonra hisse sahiplerine düşen paylar kendilerine ödenir.

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin 9

Hisseli tapu devri için tapuda tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekmektedir.

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin 10

Eğer hissedarlar tapuda bulunmazsa, avukata vekalet verme hakkı da bulunmaktadır. Tapu kütüğünde yapılan ayırma işlemi ile hisselerin bölüştür.

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Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin 11
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