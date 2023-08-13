Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin

Hisseli tapu satışında dikkat edilmesi gereken konular açıklandı. Bu detaylar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.
Miras devri için noter onaylı bir sözleşmeye gerek olmadığı belirtildi. Mirasın devredilmesi hususunda kardeşler arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve her iki tarafın imzalaması yeterlidir.
Hisseli tapu sahibi olan vatandaşlar tapu satışı için çözüm yolları arıyor. Birden fazla kişinin ortak olduğu hisseli tapularda hisse sahiplerinin ortak karar vermesiyle tapunun devri gerçekleşebiliyor.
Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapuda hazır bulunması gerekir.
Tapu devri için avukata vekalet verilebilir. Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.
Miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterlidir. Hisseli tapuların satışı için öncelikle hissedarların ortak karar alması gerekmektedir.
Tapuda hazır bulunmaları ve tapu devri işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir.
Tüm hissedarları temsil edecek bir avukata vekalet vermek de mümkündür. Satış işlemi tamamlandıktan sonra hisse sahiplerine düşen paylar kendilerine ödenir.
Hisseli tapu devri için tapuda tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekmektedir.
Eğer hissedarlar tapuda bulunmazsa, avukata vekalet verme hakkı da bulunmaktadır. Tapu kütüğünde yapılan ayırma işlemi ile hisselerin bölüştür.