Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu

Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu
Kaynak: AA / DHA / İHA
Van'da etkili olan sağanak sonrası dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı çevreyi yer yer beyaza bürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 1

Van’da yaşanan şiddetli yağmur, ardından gelen dolu yağışıyla yerini beyaz bir manzaraya bıraktı.

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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 2

Yaklaşık yirmi dakika süren dolu, çevreyi beyaza boyarken, yüksek bölgelerde kar yağdı.

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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 3

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarla, beş gündür devam eden yağışlar, bugün dolu yağışına dönüştü.

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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 4

Öğle saatlerinde başlayan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 5

Şiddetini artıran dolu nedeniyle, şehrin bazı bölgeleri beyazla kaplanırken, sokaklar su altında kaldı.

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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 6

Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altına sığınarak yağışın dinmesini beklediler.

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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 7

Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini sürdürdü.

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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 8

Bahçesaray ilçesinin Çatbayır Mahallesi’nde, dün akşam yağan yağmurun ardından başlayan kar yağışı, Mayıs ayında bile mahalleyi beyaz bir örtüyle kapladı.

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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 9

Meteoroloji yetkilileri, şehir genelinde yoğun yağış beklendiğini ve yüksek bölgelerde kar yağışının olabileceğini duyurdu.

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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 10

Sel, su baskını, dere taşkınları, kaya düşmeleri ve yüksek kesimlerdeki yol geçişlerinde ulaşım sorunlarına karşı dikkatli ve önlemli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 11
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 12
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 13
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 14
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 15
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 16
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 17
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 18
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 19
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 20
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 21
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 22
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 23
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 24
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 25
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 26
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 27
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Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu 28
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