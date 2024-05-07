Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu

Van'da etkili olan sağanak sonrası dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı çevreyi yer yer beyaza bürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.