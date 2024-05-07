Van’a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı! Önce sağanak sonra dolu vurdu

Van’da yaşanan şiddetli yağmur, ardından gelen dolu yağışıyla yerini beyaz bir manzaraya bıraktı.
Yaklaşık yirmi dakika süren dolu, çevreyi beyaza boyarken, yüksek bölgelerde kar yağdı.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarla, beş gündür devam eden yağışlar, bugün dolu yağışına dönüştü.
Öğle saatlerinde başlayan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetini artıran dolu nedeniyle, şehrin bazı bölgeleri beyazla kaplanırken, sokaklar su altında kaldı.
Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altına sığınarak yağışın dinmesini beklediler.
Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini sürdürdü.
Bahçesaray ilçesinin Çatbayır Mahallesi’nde, dün akşam yağan yağmurun ardından başlayan kar yağışı, Mayıs ayında bile mahalleyi beyaz bir örtüyle kapladı.
Meteoroloji yetkilileri, şehir genelinde yoğun yağış beklendiğini ve yüksek bölgelerde kar yağışının olabileceğini duyurdu.
Sel, su baskını, dere taşkınları, kaya düşmeleri ve yüksek kesimlerdeki yol geçişlerinde ulaşım sorunlarına karşı dikkatli ve önlemli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.