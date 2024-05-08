En çok mülteci bulunan ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Uluslararası Göç Örgütü'nden çok konuşulacak rapor!

En çok mülteci bulunan ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Uluslararası Göç Örgütü'nden çok konuşulacak rapor!
Kaynak: Haber Merkezi
BM Uluslararası Göç Örgütü, 2024 Dünya Göç Raporu’nu yayınladı. Ortaya çıkan rapora göre Türkiye, yaklaşık 3,6 milyon mülteci ile dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.
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En çok mülteci bulunan ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Uluslararası Göç Örgütü'nden çok konuşulacak rapor! 1

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün ortaya koyduğu ‘2024 Dünya Göç Raporu’na göre Türkiye, dünya genelinde en fazla mültecinin barındığı ülke oldu.

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En çok mülteci bulunan ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Uluslararası Göç Örgütü'nden çok konuşulacak rapor! 2

Yaklaşık 3,6 milyon mülteciyi bünyesinde barındıran Türkiye’de en çok Suriyeliler yaşıyor.

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En çok mülteci bulunan ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Uluslararası Göç Örgütü'nden çok konuşulacak rapor! 3

Yayınlanan raporda Türkiye'nin yanı sıra en fazla mülteci barındıran Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya olarak belirtiliyor.

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En çok mülteci bulunan ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Uluslararası Göç Örgütü'nden çok konuşulacak rapor! 4

SURİYE-TÜRKİYE KORİDORU İKİNCİ SIRADA

Uluslararası göç koridorlarıyla ilgili Meksika-ABD en çok mültecinin geçtiği bölge olurken, Suriye-Türkiye mülteci koridoru ise en fazla mültecinin geçtiği ikinci koridor.

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En çok mülteci bulunan ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Uluslararası Göç Örgütü'nden çok konuşulacak rapor! 5

Üçüncü koridor ise savaşın devam ettiği Ukrayna-Rusya. Meksika-ABD ve Suriye-Türkiye koridorları, en fazla mülteci geçişlerinin olduğu bölgeler olarak göze çarpıyor.

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En çok mülteci bulunan ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Uluslararası Göç Örgütü'nden çok konuşulacak rapor! 6

647 MİLYAR DOLAR DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERE GÖNDERİLDİ

Ortaya çıkan raporda 831 milyar dolarlık bağışın 647 milyar doları düşük ve orta gelirli ülkelere bağışlandı. Yapılan bağışlar bu ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının önemli bir bölümünü kapsıyor.

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