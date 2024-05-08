En çok mülteci bulunan ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Uluslararası Göç Örgütü'nden çok konuşulacak rapor!

BM Uluslararası Göç Örgütü, 2024 Dünya Göç Raporu’nu yayınladı. Ortaya çıkan rapora göre Türkiye, yaklaşık 3,6 milyon mülteci ile dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.