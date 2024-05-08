En çok mülteci bulunan ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada? Uluslararası Göç Örgütü'nden çok konuşulacak rapor!

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün ortaya koyduğu ‘2024 Dünya Göç Raporu’na göre Türkiye, dünya genelinde en fazla mültecinin barındığı ülke oldu.
Yaklaşık 3,6 milyon mülteciyi bünyesinde barındıran Türkiye’de en çok Suriyeliler yaşıyor.
Yayınlanan raporda Türkiye'nin yanı sıra en fazla mülteci barındıran Kolombiya, Pakistan, Uganda ve Almanya olarak belirtiliyor.
SURİYE-TÜRKİYE KORİDORU İKİNCİ SIRADA
Uluslararası göç koridorlarıyla ilgili Meksika-ABD en çok mültecinin geçtiği bölge olurken, Suriye-Türkiye mülteci koridoru ise en fazla mültecinin geçtiği ikinci koridor.
Üçüncü koridor ise savaşın devam ettiği Ukrayna-Rusya. Meksika-ABD ve Suriye-Türkiye koridorları, en fazla mülteci geçişlerinin olduğu bölgeler olarak göze çarpıyor.
647 MİLYAR DOLAR DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERE GÖNDERİLDİ
Ortaya çıkan raporda 831 milyar dolarlık bağışın 647 milyar doları düşük ve orta gelirli ülkelere bağışlandı. Yapılan bağışlar bu ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının önemli bir bölümünü kapsıyor.