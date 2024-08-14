Hisseli tapuda yeni sistem duyuruldu. Miras artık bu şekilde pay edilemeyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hisseli tapuda yeni sistem duyuruldu. Miras artık bu şekilde pay edilemeyecek

Anne babaları ve mirasçıları ilgilendiren yeni kararın ayrıntıları belli oldu.

Miras yoluyla hisseli tapu devri konusunda yapılan yeni düzenlemeler, mirasçılar arasında büyük kolaylıklar sağlıyor. Eskiden, hisseli tapu sahiplerinin miras paylaşımında tüm ortakların onayını alması zorunluydu; bu da sürecin uzamasına ve karmaşıklaşmasına yol açabiliyordu.

Ancak, yeni düzenlemelerle birlikte bu zorunluluk ortadan kalktı. Artık mirasın paylaşımı sadece yazılı bir anlaşma ile gerçekleştirilebilecek ve noter onayı gerekmeyecek.

Bu sayede, mirasçılar arasında anlaşma sağlanması durumunda, devir işlemleri çok daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilecek.

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MİRAS BÖLÜNME SÜRECİ HIZLANDIRILDI

Topluluk mülkiyeti sahiplerine yönelik getirilen bu yeni kurallar, mirasın kardeşler arasında paylaşımında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Müşterek tapu sahipleri, noter onayı olmaksızın sadece yazılı muvafakat ile mülkiyeti devredebilecekler.

Bu düzenleme, mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıkları azaltarak, mirasın daha çabuk ve sorunsuz bir şekilde bölünmesini sağlayacak.

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BÜTÜN ORTAKLARIN ONAYI GEREKİYOR

Müşterek tapu devri işlemlerinde, satış veya devir işlemleri sırasında tüm ortakların ortak bir karar alması ve bu kararı tapuda onaylaması gerekiyor.

Bu aşamada, hissedarlar tapu dairesinde bizzat bulunabilir veya bir avukat aracılığıyla temsil edilebilirler.

Satış işlemi tamamlandığında, her hissedar kendi payını alır ve mülkiyet Tapu Sicili'nde resmi olarak kayıt altına alınır.

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Eğer tüm ortaklar devir işlemleri sırasında hazır bulunamazsa, bir avukat vekaletname yoluyla işlemleri yürütebilir. Bu sayede, miras bölünme süreci daha da hızlandırılarak, hissedarların haklarının korunması sağlanıyor.

Getirilen yeni düzenlemeyle birlikte mirasta pay bölünmesi yeni düzenlemeyle birlikte artık belirtilen şekilde gerçekleştirilecek..

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