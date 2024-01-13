Hizan’da kar kalınlığı 40 santimi geçti, araçlar kara saplandı

Kaynak: İHA
Hizan’da kar kalınlığı 40 santimi geçti, araçlar kara saplandı
Bitlis'te akşam saatlerinde bastıran kar yağışı, araçların kara gömülmesine sebep oldu.

Bitlis'in Hizan ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışını etkisini artırdı. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlçe merkezinde 40 santimetreye varan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçerken, bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömüldü.

Vatandaşlar araçlarını temizlemekte zorlandığını ifade eden Metin Özbek isimli vatandaş, "Dün akşam yağan kar yağışı nedeniyle arabalarımız kar altında kaldı. Ne zorluklarla temizledik. Gerçekten yaşadığımız şartlar çok zor şartlar" diye konuştu.

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