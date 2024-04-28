Hizbullah, İsrail yerleşim yerini füzeyle bombaladı

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, sınır bölgesinde yer alan Meron yerleşim birimine onlarca vurulduğu belirtildi.

Saldırının, "İsrail'in Lübnan'ın güneydeki köylere ve sivillerin evlerine, özellikle de Merkebe, Srıbbin ve Kuzah kasabalarına yönelik saldırılarına yanıt olarak" yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu’dan yapılan açıklamada da, Lübnan'ın güneyinden Meron bölgesine doğru fırlatılan yaklaşık 25 roketin İsrail güçlerince izlendiği, roketlerin bir kısmının durdurulduğu bir kısmının ise açık alanlara düştüğü kaydedildi.

Açıklamada herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar ilişkin bilgi verilmedi.