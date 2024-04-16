Hizbullah İsrail’e saldırdı. 3 asker yaralı

İsrail ordu radyosunun haberine göre Lübnan’ın güneyinden İsrail’deki Beyt Helel’e İHA saldırısı düzenlendi.

Yapılan saldırı sonucunda Demir Kubbe 2 defa hedef alındı. Demir Kubbe’yi kullanan İsrail askerleri arasında 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada İHA saldırısının incelendiği bildirildi. Bununla beraber Lübnan medyasından yapılan açıklamada İsrail’in Sur kentindeki Ayn Baal beldesinde bir araç İHA ile hedef alındı. Saldırı sonucunda olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.