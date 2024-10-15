Hizbullah Lübnan'da İsrail tanklarını füzeyle vurdu

Hizbullah'ın yazılı açıklamasına göre, güneydeki Ayta eş-Şaab kasabasında "Merkava" model 3 tank güdümlü füzelerle vuruldu.

Açıklamada, alev alan tankların içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi, ancak kesin sayı verilmedi.

Ayrıca, Hizbullah unsurlarının işgal altındaki Şeba Çiftlikleri ile Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruvaysat el-Alem'de İsrail askerlerini füze salvosuyla hedef aldığı ve Nebatiye ili Merkaba kasabası, sınırdaki Hillet Verde bölgesi ve El-Manara yerleşiminde İsrail güçlerinin top atışlarıyla hedef alındığı bildirildi.