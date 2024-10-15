Hizbullah Lübnan'da İsrail tanklarını füzeyle vurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Hizbullah Lübnan'da İsrail tanklarını füzeyle vurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail tankını güdümlü füzelerle vurduğunu ve tankların içindeki askerlerin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

Hizbullah'ın yazılı açıklamasına göre, güneydeki Ayta eş-Şaab kasabasında "Merkava" model 3 tank güdümlü füzelerle vuruldu.

Açıklamada, alev alan tankların içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi, ancak kesin sayı verilmedi.

Ayrıca, Hizbullah unsurlarının işgal altındaki Şeba Çiftlikleri ile Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruvaysat el-Alem'de İsrail askerlerini füze salvosuyla hedef aldığı ve Nebatiye ili Merkaba kasabası, sınırdaki Hillet Verde bölgesi ve El-Manara yerleşiminde İsrail güçlerinin top atışlarıyla hedef alındığı bildirildi.

Son Haberler
Mustafa Sarıgül Nobel ödülüne itiraz etti! ‘Mehmet Şimşek’e verilmesi lazım’
Mustafa Sarıgül Nobel ödülüne itiraz etti! ‘Mehmet Şimşek’e verilmesi lazım’
Kargayla kasap dost oldu
Kargayla kasap dost oldu
Afyonkarahisar'da farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı
Suç makinesi yakalandı!
Dolar güne nasıl başladı? 15-10-2024
Dolar güne nasıl başladı?
Portekizliler Kerem’i öve öve bitiremedi. Yine manşetleri süsledi
Portekizliler Kerem’i öve öve bitiremedi. Yine manşetleri süsledi