Hizbullah Lübnan’daki İsrail güçlerini roket ve dron saldırıları ile hedef aldı

Kaynak: İHA
Hizbullah Lübnan’daki İsrail güçlerini roket ve dron saldırıları ile hedef aldı

Hizbullah, Lübnan'daki İsrail güçlerinin roket ve dron saldırıları ile hedef alındığını açıkladı.

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail'e Hizbullah'tan yeni misilleme saldırıları yapıldı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Marun al-Ras kasabasında bulunan İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda kullanılan roketlerin fırlatıldığı anlara ait görüntüler Hizbullah'a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Hanin kasabası yakınlarında toplanan bir grup İsrail askerinin ise insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı aktarıldı. İsrail'den saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

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