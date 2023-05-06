Hizbullahçı HÜDAPAR ile birlikte İsmailağa da AKP listesinde

Terör örgütü Hizbullah'ın siyasi kolu HÜDA PAR'la seçim ortaklığına imza atan AKP, Balıkesir'de de İsmailağa Cemaati'ne milletvekilliği listesinde yer verdi.

Hizbullahçı HÜDAPAR ile birlikte İsmailağa da AKP listesinde

Editör: Naim ARIOĞLU

Seçimi kazanmak için Gaffar Okkan ve 5 polisin katili terör örgütü Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR’a sarılan AKP, öbür yandan da cemaatlerden medet umuyor.

İsmailağa Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen ve Balıkesir’de İsmailağa’nın bir nevi temsilciliğini yapan, eski AKP Balıkesir Milletvekili, eski Bandırma Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başdanışmanı Mehmet Cemal Öztaylan’ın, İsmailağa-AKP iş birliğinin nişanesi olarak bu kez oğlu Ali Öztaylan, AKP’den Balıkesir milletvekili adayı oldu.

HİZBULLAH'IN ARDINDAN İSMAİLAĞA...
Öztaylan’ın adaylığıyla Hizbullahçı HÜDA PAR ile birlikte İsmailağa da AKP listesine girdi. İsmailağa Cemaati en son, kendisine bağlı Hiranur Vakfı skandalıyla gündeme gelmişti. Vakfın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile "evlendirmiş", Türkiye'yi ayağa kaldıran ve mahkemeye taşınan olayda karar seçim sonrasına bırakılmıştı.

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OĞLUNU TANIMAYAN BELEDİYE PERSONELİNE DAYAK
Baba Öztaylan, geçtiğimiz ay, Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nin iftar programında belediye personelini darbetmesiyle gündem olmuştu.

Bandirmamanset.com’da yer alan habere göre, davete kalabalık bir ekiple giden Ali Öztaylan’a, Altıeylül Belediyesi personelinden bir çalışan, “Efendim, isminizi öğrenebilir miyim?” diye sormasıyla kargaşa çıktı. Bunun üzerine Ali Öztaylan, iftara katılmayarak ayrıldı. İddiaya göre, bu sırada arka sıralardan gelerek personele tokat atıp darbeden vekil adayının babası Cemal Öztaylan, muhtarların tepkisiyle karşılaştı. Darp olayına tanık olan mahalle muhtarlarından bazıları, tepkilerini iftarı terk ederek gösterdi.

Öte yandan Cemal Öztaylan’ın belediye personelini darp olayının AKP Genel Merkezi’ne iletildiği öne sürüldü.

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BİR BAŞKA OĞLUNA AYAKKABI KUTUSUYLA ESRAR GÖNDERİLMİŞTİ
2014 yılında Öztaylan’ın bir başka oğlu da skandal bir olayla gündem olmuştu.

Kapanan Radikal gazetesinden Fatih Yağmur’un haberine göre, Mustafa Aysan Öztaylan’ın çocukluk arkadaşı İbrahim Halil Kutlu, Mardin’den kendisine bir ayakkabı kutusunda hediye göndermiş, polisin ele geçirdiği kutudan 500 gram esrar çıkınca Öztaylan, “Haberim yoktu” şeklinde ifade vererek arkadaşından şikayetçi olmuştu.

Cemal Öztaylan, o dönem AKP’de milletvekilliği yapıyordu.

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İSMAİLAĞA’YA BAĞLI CAMİNİN YANINDAKİ ALAN 4 MİLYON LİRAYA KÜLLİYE YAPILMIŞTI
Balıkesir’de İsmailağa’nın merkezi olarak kabul edilen ve geçtiğimiz yıl vefat eden İsmailağa’nın lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hayatında sık sık ziyaret ettiği Bandırma Tekke Camii’nin yanına 2014 yılında külliye yapılmıştı.

2013 yılında yapılan temel atma töreninde Tekke Camii imamı Adem Turan katılımcılara, cami bahçesinde kabri bulunan Cemal Öztaylan’ın babası Ali Öztaylan’ın hayatından kesitler anlatmıştı.

Açılış töreninde ise Ali Öztaylan`ın hayatını konu alan “Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi” kitabı dağıtılmıştı. Yaklaşık 4 milyon liraya mâl olduğu öğrenilen külliyenin hem temel atma töreninde hem de açılışında Cemal Öztaylan hazır bulunmuştu.

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“BAZI HIYARLAR” ÇIKIŞI
İlginç açıklamalarıyla ve benzetmeleriyle bilinen Cemal Öztaylan, 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesi milletvekili adaylarının tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, sözü şehit arkadaşına getirerek, “Onların bizim okuyacağımız Fatiha’ya, Elham’a, duaya ihtiyaçları yok. Onların şefaatine bizim gibi hıyarların ihtiyacı var. Ama bazı hıyarlar da cenaze namazı kılmadan, dışarıda alkış tutuyorlar.” demişti.

Bir başka olayda Öztaylan, 2009 yılında, partisinin belediye meclis üyesi adayı Celil Karabıyık’ı, “Bu adam, sizin ve benim gibi hayvanların rahat yaşaması için babasını toprağa veren kişidir.” sözleriyle tanıtıp, şaşkınlık yaratmıştı.

PROTOKOLDE “LANLI" OLAY
Tarihler 2011’i gösterdiğinde ise Öztaylan, tartışma yaşadığı, dönemin Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel’in üzerine protokolün gözü önünde yürümüş ve kaymakamlık bahçesinde, “Babamın adını ağzına alma lan” diye tepki göstermişti.

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