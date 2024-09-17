Hizbullah'ı çökerten efsane İçişleri Bakanı Sadettin Tantan küstah HÜDA PAR'cıya öyle bir ayar verdi ki...

Türkiye Cumhuriyet eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan sosyal medya hesabından dikkat çekici bir çıkışta bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun katıldığı bir canlı yayında Anayasa’nın 4. maddesini hedef alan açıklamalarının ardından, Türkiye siyasetinde Anayasa’nın 4. maddesi tartışması çıktı.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Anayasa’nın ilk 4 maddesini hedef aldı

Yapıcıoğlu’nun açıklamaları büyük tepki çekerken, hem muhalefet hem de iktidar cephesinden Yapıcıoğlu’na dönük sert eleştiriler geldi.

TANTAN'DAN YAPICIOĞLU'NA SERT SÖZLER

Tartışma sıcaklığını korurken İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yapıcıoğlu’na yönelik keskin sözlerle eleştirdi.

Tantan, Yapıcıoğlu’nun yaptığı açıklamayı, “Hizbullah‘ın siyasi ayağının lideri Türk Milleti’ne alenen meydan okumuştur” İfadeleriyle özetlerken "Bedelini ödeyecekler" dedi.

Yapıcıoğlu, “Anayasa’nın ilk 4 maddesine bağlı, Atatürk’e, Cumhuriyet’e, Türkiye’ye bağlı ve sevdalı insanların bir araya gelerek ilk seçimde millete ahmak diyenlere sandıkta gerekli dersi vermesi tarihi bir sorumluluktur” sözleriyle vatandaşlara seçimlerde Türkiye’ye sahip çıkma çağrısı yaptı.

Yapıcıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet’le, Atatürk’le, Türkiye’yle sorunlu olan, Türkiye’yi içeriden yıkmak isteyenlerin Anayasa’nın ilk 4 maddesine karşı kamuoyunu hazırlama gayretlerine sessiz kalınması utanç vesikasıdır. Anayasa’nın 4. maddesini tartışmaya açma cüretinde bulunup millete ahmak deme cüretini kendinde bulan Hizbullah‘ın siyasi ayağının lideri Türk Milleti’ne alenen meydan okumuştur. İşin en ilginç ve hazin yanı bu partiyle omuz omuza yürüyüp kendisini milliyetçi olarak tanımlayanların buna sessiz kalmasıdır. Milletimizin gözünün içine bakarak yalan söyleyip oy alanların ilk seçimde bunun bedelini ödeyeceklerinden kimsenin şüphesi olmasın. Anayasa’nın ilk 4 maddesine bağlı, Atatürk’e, Cumhuriyet’e, Türkiye’ye bağlı ve sevdalı insanların bir araya gelerek ilk seçimde millete ahmak diyenlere sandıkta gerekli dersi vermesi tarihi bir sorumluluktur. Başka Türkiye yok! Bu yurt bizim sahip çıkacağız!”