Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil öldü

Lübnan'daki Hizbullah örgütü, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırı sırasında komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü doğruladı.

Hizbullah yaptığı açıklamasında, örgütün "üst düzey liderlerinden" olduğu belirtilen İbrahim Akil'in ölümüne ilişkin başka bir bilgiye yer vermedi.

İBRAHİM AKİL KİMDİR?

Hizbullah'ın silahlı kuvvetlerinde ikinci komutan olan İbrahim Akil'in (diğer adıyla "Tahsin") öldürülmesi, örgüte vurulan büyük darbelerden biri olarak değerlendiriliyor. ABD'li yetkililere göre, Akil, Hizbullah'ın en üst düzey askeri biriminde görev yapıyordu ve 1983 yılında Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen bombalı saldırının yanı sıra ABD Deniz Piyadeleri kışlası saldırılarındaki rolü nedeniyle aranıyordu. Bu saldırılar, Akil'in mensubu olduğu "İslami Cihad Örgütü" tarafından üstlenilmişti. Ayrıca Akil, 1980'lerde Amerikalı ve Alman esirlerin kaçırılması operasyonlarını da yönetti.

Hizbullah'ın sınır ötesi çatışmalarda kullandığı elit bir kuvvet olan Rıdvan Gücü'nde etkili olan Akil, Salı günü çağrı cihazı patlamaları sırasında yaralanmış ve Cuma günü erken saatlerde taburcu edilmişti.

NELER OLMUŞTU?

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında en az 14 kişi öldü, 66 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusunun açıklamasında bombardımanda Hizbullah’ın "Rıdvan" biriminin komutanlarından İbrahim Akil'in hedef alındığı ve İbrahim Akil'le birlikte başka yöneticilerin de öldürüldüğü öne sürmüştü.

İbrahim Akil, ABD Beyrut Büyükelçiliği'nin 1983 yılında bombalanmasıyla ilişkili olduğu iddiasıyla ABD tarafından arananlar listesinde bulunuyordu.