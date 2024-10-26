Hizbullah’tan İsrail’e 80 roketle saldırı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Tulkerim'in Es-Selam Mahallesi'nde bir binaya silahlı ve roketli saldırı gerçekleştirdiğini, bu saldırıda 29 yaşındaki İslam Cemil Avde isimli Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail askerlerinin Avde’nin naaşına el koyarak bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Telegram'dan yaptığı açıklamada, Avde'nin Kassam Tugayları üyesi olduğunu ve Selam Mahallesi ile Tulkerim Mülteci Kampı girişinde İsrail askerlerine karşı yoğun ateş açtıklarını belirtti. Açıklamada, Avde’nin "Siyonist suikastta şehit düştüğü" ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış yaşanıyor. Bu süre zarfında 166’sı çocuk olmak üzere 761 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve gözaltına alınanların sayısının 11 bin 400'ü aştığı kaydedildi.