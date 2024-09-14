Hızını alamayan kadın sürücü markete daldı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Hızını alamayan kadın sürücü markete daldı

Şanlıurfa'da kadın sürücü, kontrolünden çıkan otomobille markete daldı. Kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesi ve markette hareketliğin olmaması can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadı.

Bir anda geldi...Markete otomobiliyle girdi. Şanlurfa'da aracın kontrolünü kaybeden kadın sürücü otomobille markede daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Şanlıurfa'daki kaza Karaköprü ilçesinde meydana geldi. kadın sürücü kontrolünden çıkan otomobil markete girdi. Markette hareketliliğin olmaması ve sabah saatlerinde olayın yaşanması ise facianın önüne geçti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Araç, kaldırımları aşarak yol üstünde bulunan bir markete girdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada kimse yaralanmazken iş yerinde ve araçta maddi hasar oluştu. Araç çekici yardımıyla marketten çıkarılırken iş yerinde temizlik çalışması başlatıldı.
Market sahibi İsmail Altun, “Sabah saat 08.30 gibi bayan sürücü, frene basayım derken gaza basıyor. Araç içeriye girdi. Yaralı yok, maddi hasar var” ifadelerini kullandı.

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