Hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü acilen uyardı

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre "FLiRT" olarak adlandırılan yeni bir korona virüs varyantı yayılıyor.

Flirt adındaki Kovid varyantının dünyada baskın hale geldiğini vurgulayan DSÖ özellikle yaz aylarında dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Varyantın genetik kodlardaki mutasyonlarla oluşan ve antikorlardan korunabilen JN.1 türevi olduğu da belirtildi.

Flirt adınaki varyantın ne kadar ağır ve bulaşıcı olduğu tam olarak bilinmediği iddia edildi. Sepmtomların diğer Covid-19 türleriyle aynı olduğu vurgulandı. Ancak aşıların yeni varyantlara karşı etkili olmasının beklendiği de açıklandı.

Flirt, Omicron varyantından mutasyona uğrayan ve baskın hala gelen bir varyant türüdür.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bilim insanları FLiRT varyantlarının ilk olarak nerede ortaya çıktığını tam olarak bilmiyor.

Varyant ilk olarak ABD'deki atık sularda, semptomlar gözlemlenmese bile bir toplulukta dolaşan Kovid izlerini tespit etmek için kanalizasyonun test edilmesiyle tespit edildi.

NASIL KORUNABİLİRİZ?

Uzmanlar aşılamanın hala önemli olduğunu vurguluyor.

Aşılamanın enfeksiyonu önlemese de kişinin ciddi hastalık geçirme, hastaneye yatma ve Kovid nedeniyle ölüm riskini önemli ölçüde azalttığı belirtildi.