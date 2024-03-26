Hızlı geçiş sistemini 2023’te milyonlarca araç kullandı

Kaynak: AA
Hızlı geçiş sistemini 2023’te milyonlarca araç kullandı
Otoyol ve köprülerde engelsiz ulaşıma katkı sağlayan Hızlı Geçiş Sistemi'nden (HGS) 2023’te 526 milyon 364 bin 972 araç faydalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) 2023 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, HGS, engelsiz geçiş, geçiş anında otomatik ücret tahsili, trafik akışında süreklilik, radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi sayesinde uzun kullanım ömrü gibi fırsatlar sunuyor.

Otoyola giriş hakkı olan her taşıt sınıfı HGS'ye abone olarak bu imkandan yararlanabiliyor.

Yatırım Programı'nda yer alan projelerde, HGS'lerin otoyollarda yaygınlaştırılmasına devam ediliyor.

2023’ün sonlarından itibaren 264 HGS giriş, 312 HGS çıkış gişesi işletmeye açık hale geldi.

Ücret toplama istasyonlarındaki ekipmanlar yerli olarak tasarlandı.

Otoyol ve boğaz köprüleri ücret toplama istasyonlarının tek elden yönetilmesi ve elektronik etiketler dahil tüm sistem ekipmanlarının yerli olarak tasarlanması için KGM ile PTT Genel Müdürlüğü arasında "Ücret Toplama Sistemlerinin Bakım, Onarım ve Tek Ana Kontrol Merkezi Üzerinden İşletilmesi ile Bankacılık Hizmetleri Protokolü" imzaları atılmıştı.

Diğer yandan Serbest Geçiş Sistemi (SGS) ile ücret toplama noktalarında şerit tercihi yapma zorunluluğu ortadan kalkarken bununla beraber araçların normal trafik akışında ücretlendirilmesi sağlanıyor.

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