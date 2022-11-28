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Öğle yemeğini kesinlikle böyle yemeyin

İş yerinde, masa başında öğle yemeğini geçiştirmenin şişmanlama riskini artırdığı belirtildi. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 13:08
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Hızlı öğle yemeği kilo artırır mı?

Öğle yemeğini kesinlikle böyle yemeyin
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ABD'de yapılan araştırma, kilo alımını önlemek ve yeterli vitamin ile mineral alımı için ekran karşısında "hızlı öğle yemeği yemeğe" son verilmesi gerektiğini ortaya çıkardı.

Bilim insanları, 8 bin 314 kişinin sağlık durumu ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin verileri değerlendirdi. Haftada 6 kez iş yerinde bilgisayar başında öğle yemeğini yiyenlerin vücut kitle endeksinin ve kolesterol seviyesinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırma başkanı Ashima Kant, öğle yemeğini ekran başında yeme alışkanlığı olanlarda kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı lipoprotein molekülü düzeyinin çok düşük olduğunu belirlediklerini vurguladı. 50 yaş üzerindeki kadınların durumdan daha fazla etkilendiğinin de belirtildiği araştırmanın sonuçları "International Journal of Obesity" dergisinde yayımlandı.

Bilim adamları, ekran başında yenen öğle yemeğinin kilo alımının yanı sıra sağlığı da olumsuz etkilediğine ve obeziteyi tetiklediğini açıkladı. Ekran başında yemek yeme alışkanlığı olanların dengeli beslenmediğini belirten bilim adamları, sandviç ya da "fast foodların" genellikle C, E vitaminleri ve mineral eksikliğine yol açtığına vurgu yaptı.

 

AA

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