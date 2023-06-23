Hızlı taşıma devi Getir Fransa'da iflas başvurusu yaptı

Avrupa’nın ilk Decacorn’u olan Getir, yurt dışı faaliyetlerinde önemli bir karar aldı. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’den çıkarak 9 ülkede kullanıcılara hizmet veren teslimat devi, Fransa'dan çekileceğini duyurdu.

Hızlı taşıma devi Getir Fransa'da iflas başvurusu yaptı

Donanım haber'de yer alan bilgilere göre, Türkiye’den çıkarak dünya devi haline gelen Getir, Fransa operasyonundan çekilme kararı aldı. Getir aynı zamanda ülkede iflas başvurusunda da bulundu. İflas gerekçesi ise bambaşka.

Kısa süre önce AFP'ye yapılan açıklamada Getir, “Yerel makamların dayattığı kompleks yasal ortam ve düzenlemeler şirketin başarısını oldukça zorlaştırdı” dedi.

Bu açıklamanın arkasında ise Fransız hükümetinin aldığı yeni bir karar bulunuyor. Mart ayında alınan bu kararda, gölge mağazaların (fiziksel müşterileri olmayan) mağaza değil depo olarak kabul edileceği belirtilmişti.

Dolayısıyla, yerel yönetimlere şehir merkezlerinde depolara izin verip vermeyeceklerine dair seçenek sunuldu. İşte bu ve benzeri belirsizlikler nedeniyle Getir, Fransa pazarından tamamen çıkmayı planlıyor. Öyle ki teslimat devi iflas başvurusunda da bulundu.

GETİR TÜRKİYE'DE DEVAM EDİYOR

Aktarıldığı kadarıyla Getir'in Fransa'da 1.800 çalışanı bulunuyor. Bu çalışanların işten çıkarılıp çıkarılmayacağı ise henüz belli değil. Ancak Getir’in Fransa’daki faaliyetleri başka şirketler tarafından satın alınabilir.

Niketim Getir'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Flink de rakibi Cajoo’yu satın almıştı.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Getir’in rakipleri Flink ve Gopuff da Fransa’dan ayrılma kararı almışlardı.

Getir, Türkiye ile birlikte, Almanya, İngiltere, Hollanda, ABD, İtalya, Portekiz, İspanya ve Fransa’da faaliyet gösteriyor. Getir'in ülkemizdeki faaliyetlerine ise hız kesmeden devam ettiğini belirtelim.

Geçen sene N11’e 50 milyon dolar yatırım yaparak hisselerin yüzde 33’ünü satın alan teslimat devi, kısa süre önce N11 hisselerinin tamamını satın aldığını duyurdu.

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