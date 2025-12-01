Ünlü oyuncu Paul Walker henüz 40 yaşındayken arkadaşı Roger Rodas'ın kullandığı Porsche Carrera GT marka araçla yaptıkları trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

BÜYÜDÜ MODEL OLDU

Hızlı ve Öfkeli’nin yıldız oyuncusu vefatının 12. yılında anılırken, o dönem küçük olan kızı Meadow Walker büyüdü kocaman bir kız oldu. Yıldız ismin küçük kızı Walker, podyumların aranan modeli oldu.

ÜNLÜ YILDIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaza, Walker'ın kurucusu olduğu Reach Out WorldWide (ROWW) adlı yardım kuruluşunun etkinliğinden ayrıldıktan sonra meydana gelmişti. Rodas'ın kontrolünü kaybettiği araç, yaklaşık 160 km/s hızla giderken bir direğe çarparak alev almıştı. Paul Walker, olay yerinde yaşamını yitirmişti.