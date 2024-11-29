Hizmet enflasyonu yıllık yüzde 55,34 artış gösterdi

Kaynak: Haber Merkezi
Hizmet enflasyonu yıllık yüzde 55,34 artış gösterdi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi olarak adlandırılan hizmen enflasyonu (H-ÜFE) yıllık yüzde 55,34, aylık bazda ise yüzde 0,24 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Hizmet Üretici Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı. Hizmet enflasyonu yıllık bazda yüzde 55,34 artış gösterirken, aylık artış oranı ise yüzde 0,24 olarak kayıtlara geçti.


H-ÜFE 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,24 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,26 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 artış gösterdi.

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ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 49,46 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 49,46 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 59,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,46 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 58,06 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,10 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 57,46 artış gerçekleşti.

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H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 0,59 azaldı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,59 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,83 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,35 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,83 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,35 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,36 azalış gerçekleşti.

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