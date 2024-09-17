Hizmet ihracatı yüzde 19,2 arttı

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında hizmet ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 19,2 artarak 56,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı. Buna göre; hizmet ihracatı 2022 yılında 47,4 milyar dolar iken 2023 yılında yüzde 19,2 artarak 56,5 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı 2022 yılında 35,9 milyar dolar iken 2023 yılında yüzde 15,3 artarak 41,4 milyar dolar oldu. Taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2022 yılında yüzde 74,2 iken 2023 yılında yüzde 68,9 oldu. İkinci sırada yer alan diğer iş hizmetlerinin 2022 yılında yüzde 8,4 olan payı 2023'te yüzde 9,8 oldu. Hizmet ihracatında 2023 yılında üçüncü sırada yüzde 7,5 pay ile telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörü yer aldı.

TAŞIMACILIK İHRACATI 38,9 MİLYAR DOLAR

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2022 yılında yapılan ihracat 35 milyar 172 milyon dolar iken 2023'te yüzde 10,7 artışla 38 milyar 930 milyon dolar oldu. Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2022 yılında yüzde 47,3 iken 2023 yılında yüzde 44,7 oldu. İkinci sırada yer alan diğer iş hizmetlerinin payı ise 2022 yılında yüzde 18,9 iken 2023'te yüzde 19 oldu. Hizmet ithalatındaki payı yüzde 10,3 olan telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörü, 2023 yılında da üçüncü sırada yer aldı. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43 artarak 4 milyar 252 milyon dolar oldu.

EN FAZLA HİZMET TİCARETİ AB İLE YAPILDI

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2023 yılında yapılan hizmet ihracatı 21 milyar 860 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 8 milyar 607 milyon dolar oldu. İthalatta 2023 yılında AB ülkelerinden yapılan ithalatın 18 milyar 648 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 4 milyar 903 milyon dolar olduğu görüldü. AB ülkeleri 2023 yılında, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. AB ülkeleri, yüzde 38,7 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 45'i AB ülkeleri ile yapıldı.

Hizmet ihracatında 2023 yılında toplam ihracatın yüzde 29,3'ü Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,4'lük payla ve 6 milyar 987 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,1'lik payla ABD, üçüncü sırada ise yüzde 6,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı. İthalatta ise 2023 yılında yüzde 8,7'lik payla ve 3 milyar 594 milyon dolarla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 3 milyar 410 milyon dolar ve yüzde 8,2'lik payla ABD, üçüncü sırada ise yüzde 8,1'lik pay ve 3 milyar 341 milyon dolarla Almanya yer aldı.