Hizmet sektöründe yüzde 78,46 enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu, hizmet üretici enflasyonunun eylül ayında yüzde 78,46 artığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hizmet sektöründe yüzde 78,46 enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) aylık yüzde 1,70, yıllık yüzde 78,46 arttı.
TÜİK, eylül ayı hizmet üretici fiyat endeksini bugün yayınladı. Buna göre H-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,70, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,46 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 78,63 artış gösterdi.

foto123.jpgULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 2,25 ARTTI

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,25 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,95 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,41 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,37 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 6,29 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,72 azalış gerçekleşti.

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BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 85,32 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 62,65, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 97,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 85,32, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 71,10, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 97,48, idari ve destek hizmetlerde yüzde 99,22 arttı.

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PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 60,79 ARTTI

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 9,36, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 7,39, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,48 ile endekslerin aylık en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 60,79, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 32,72, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 16,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak gerçekleşti.

BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 129,99 ARTTI

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 13,78, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 37,94, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 50,82 ile endekslerin yıllık en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 143,85, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 129,99, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 107,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak gerçekleşti.

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